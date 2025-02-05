استهجان ديمقراطي لخطة سيطرة ترامب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - لاقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين إلى أرض جديدة، موجة استهجان بين نواب الحزب الديمقراطي، الذين وصفوا ترامب بأنه فقد عقله.

وأعلن دونالد ترامب، عقب اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، عن نيته الاستيلاء على قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة، وقال: لا يوجد أمام الفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة بشكل دائم بسبب الدمار الذي خلفته حرب إسرائيل على حماس.

ومن بين الديمقراطيين الذين سارعوا لانتقاد خطة ترامب، السيناتور كريس كونز، الذي أكد بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، أنه بعد سماعه اقتراح ترامب بشأن غزة لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن رأيه.

ووصف السيناتور الديمقراطي الخطة بأنها أمر جنوني ولا يستطيع التفكير في مكان على وجه الأرض قد يرحب بالقوات الأمريكية بدرجة أقل، حيث تكون احتمالات تحقيق أي نتيجة إيجابية أقل بكثير من المتوقع.

مذبحة للجنود

وعلى موقع إكس علق السيناتور الديمقراطي كريس مورفي على تصريحات ترامب، مؤكدا أنه فقد عقله تمامًا، حيث إن غزو الولايات المتحدة لغزة من شأنه أن يؤدي إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وعقود من الحرب في الشرق الأوسط، واصفًا الفكرة بأنها مثل نكتة "سيئة ومريضة".

كما انتقد النائب الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا الرئيس الأمريكي ترامب، متسائلًا حول "ماذا ينتظرون بعد تلك التصريحات؟ فهل ستحتل الولايات المتحدة غزة حقًأ؟"، لافتاً إلى أن إدارة ترامب وعدت بعدم شن المزيد من الحروب التي لا نهاية لها، ولكن منذ التنصيب أصبحت أمريكا تريد احتلال جرينلاند وكندا وقناة بنما والآن غزة.

أما السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو من أريزونا، فأكد أن ترامب محب للحرب، وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، أكد جاليجو أنهم يريدون تحويل هذه الأماكن إلى منتجعات".

اقتراح غير معقول

ووصف النائب الديمقراطي جيك أوكينكلوس الاقتراح بأنه "متهور وغير معقول"، مطالبًا النظر إلى دوافع ترامب، التي من المتوقع أن يكون لها صلة بالمحسوبية والأنانية،

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية إعادة التوطين، لكن اقتراحه بحسب رويترز، يعكس رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل ويتناقض مع التزام الرئيس السابق جو بايدن ضد النزوح الجماعي للفلسطينيين.