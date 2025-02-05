نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح بيتر نافارو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال التجارة والتصنيع، بأن الإدارة الجديدة تسعى إلى تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي.

وأكد نافارو في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إدارة البيت الأبيض الجديدة، عازمة على تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة إيرادات الرسوم الجمركية.

وأوضح المستشار الرئاسي أنه "إذا نجح الرئيس ترامب في تحقيق ما يريد، سنقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بحيث لا يعتمد بشكل مفرط على ضريبة الدخل ودائرة الإيرادات الداخلية (الوكالة الرئيسية لتحصيل الضرائب في الولايات المتحدة)، بل سيعتمد أيضا على الإيرادات الناتجة من الرسوم الجمركية ودائرة الإيرادات الخارجية".

وأضاف نافارو: "ستلعب إيرادات الرسوم دورا بالغ الأهمية، وستكون جزءا من عملية تحول طويلة الأمد". كما أشار إلى أن إدارة ترامب مستعدة لإعفاء منتجات الدول التي تستثمر بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية. وأوضح أن تلك الدول، وفقا لرؤية ترامب، "لن تكون ملزمة بدفع رسوم جمركية إذا استثمرت في الولايات المتحدة".

وأكد نافارو أن مسؤولي الإدارة "يقدرون الضرر الناجم عن العجز التجاري العالمي على الاقتصاد الأمريكي بتريليون دولار". وتابع: "إذا تم تحديد أن هناك أضرارا جسيمة ناتجة عن هذا العجز، فإن الرئيس سيقرر الإجراءات اللازمة للتعامل معها". كما أشار مستشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس "إمكانية فرض رسوم جمركية عالمية إضافية"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول هذه الخطوة.