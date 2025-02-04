العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية

انتم الان تتابعون خبر رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:30 مساءً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية بحثا خلال الاتصال الهاتفي "العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في ضوء العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وبما يلبي تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التنمية والازدهار". كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية .. في رعاية الله وحفظة