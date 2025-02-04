العالم اليوم - عملية حاجز تيسير.. مقتل جنديين إسرائيليين شمالي الضفة

انتم الان تتابعون خبر عملية حاجز تيسير.. مقتل جنديين إسرائيليين شمالي الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في عملية إطلاق النار بشمال الضفة الغربية، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن "رقيب أول احتياط وجندي في الكتيبة 8211 قتلا بنيران إرهابي في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في منطقة حاجز تيسير".

وأشارت إلى إصابة 8 جنود آخرين من نفس الكتيبة، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير محلية بوقوع اشتباك بين فلسطيني وجنود إسرائيليين عند حاجز تياسير العسكري في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر حينها إن الاشتباك أدى إلى إصابة 8 جنود إسرائيليين، بينهم اثنان بجروح خطرة، كما قتل الفلسطيني المسلح.

هذا وأغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز والطرق المؤدية إليه وبدأ عمليات تمشيط في المكان بحثا عن منفذين محتملين آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية فجر الثلاثاء، وتخللتها حملة اعتقالات.

وشمل ذلك اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، ومخيم الفوار جنوبي الخليل، إلى جانب مخيمي الجلزون شمال رام الله والدهيشة في بيت لحم.

فيما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس بعد توسيع نطاق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي".

يأتي ذلك بينما دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين أسبوعها الثالث وسط استمرار لعمليات نسف المنازل وترحيل من تبقى من سكان المخيم.