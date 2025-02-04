العالم اليوم - بعد لقاء مسؤولين أميركيين.. قرار من نتنياهو بشأن اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد لقاء مسؤولين أميركيين.. قرار من نتنياهو بشأن اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:20 مساءً - أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب تستعد لإرسال وفد عمل إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، أن القرار يأتي بعد أن التقى نتنياهو مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في العاصمة واشنطن.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو عند عودته من الولايات المتحدة، اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يوجه استمرار المفاوضات.

جدير بالذكر أن نتنياهو يتواجد حاليا في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق الثلاثاء.

ونصت بنود الاتفاق الأصلي على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما ومبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين. كما نصت على أنه من المقرر أن تبدأ الثلاثاء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق لتمهيد الطريق لإنهاء محتمل للحرب.