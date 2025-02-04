العالم اليوم - الكويت.. تعيين الشيخ عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:20 مساءً - أصدر الديوان الأميري الكويتي مرسوما، الثلاثاء، بتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

وجاء المرسوم بتعديل وزاري نص على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وترك وزارة الدفاع ليتولاها الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح. وطالب المرسوم رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره والنشر في الجريدة الرسمية.

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