إسرائيل بصدد إرسال فريق للدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:30 صباحاً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية، الدوحة؛ لمناقشة المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسب رويترز.

ونصت بنود الاتفاق الأصلي على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، ومبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين.

ومن المقرر أن تبدأ محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق لتمهيد الطريق لإنهاء محتمل للحرب.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، أفرجت السبت الماضي، عن الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمت 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، 48 أسيرًا بأحكام مختلفة، و30 طفلًا.