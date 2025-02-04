العالم اليوم - أسهم اليابان تقلص مكاسبها بسبب الرسوم الأميركية الصينية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تقلص مكاسبها بسبب الرسوم الأميركية الصينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:23 صباحاً - قلصت الأسهم اليابانية من مكاسبها في ختام جلسة الثلاثاء، متأثرة بالرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة التي قرر ترامب فرضها على الصين، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت غرينتش اليوم، وهو ما رد عليه ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعا بفرض رسوم على بعض الواردات الأميركية.

وارتفع المؤشر نيكي خلال الجلسة بنسبة 1.8 بالمئة وسط عودة المستثمرين لشراء الأسهم، بعد أن علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، وكان المؤشر قد سجل أمس الاثنين أسوأ أداء له في أربعة أشهر.

لكن المؤشر نيكي أغلق مرتفعا بنسبة 0.7 بالمئة عند 38798.37 نقطة كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.7 بالمئة عند 2738.02 نقطة.

ووافق الرئيس الأميركي على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك المجاورتين لمدة 30 يوما تمهيدا للدخول في مزيد من المفاوضات معهما، وهو ما حد من المخاوف التي هزت الأسواق العالمية أمس.

وبحسب وكالة رويترز، قال ناكا ماتسوزاوا الخبير الاستراتيجي للاقتصاد الكلي لدى نومورا للأوراق المالية "لا تزال السوق منشغلة بالحديث اليومي عن الرسوم الجمركية".

وأضاف أنه في حين ليس أمام الولايات المتحدة الكثير لتكسبه من إلحاق الضرر بالاقتصادين الكندي والمكسيكي من خلال الرسوم الجمركية، فإن "القصة مختلفة تماما" عندما يتعلق الأمر بمنافستها الاقتصادية الصين.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات اليابانية بعد هبوطها في الجلسة السابقة عندما ركز المستثمرون على تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على إنتاج السيارات في المكسيك التي يوجد بها عدد من مصانع السيارات.

وصعد المؤشر الفرعي للسيارات 1.4 بالمئة ليصبح أحد أكبر الرابحين. وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهما كيوسيرا لصناعة الخزف وموراتا للتصنيع 7.3 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب بينما هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 14.7 بالمئة.