مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيُصدر أمرا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:29 صباحاً - أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصدر أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال المسؤول - الذي رفض الكشف عن هويته، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية - إن هذه الخطوة تعكس إعادة تنفيذ السياسات التي كانت سارية خلال إدارة ترامب الأولى، إذ كان قد تم اتهام مجلس حقوق الإنسان مرارا من قبل الولايات المتحدة، بأنه يوفر الحماية للدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس ترامب أصدر - في السابق - أمرا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويضم المجلس 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن وكالة "الأونروا" قد تأسست عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق، هي الأردن ولبنان وسوريا، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لـ نحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.