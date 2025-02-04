معبر رفح يستقبل الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد معبر رفح البري في شمال سيناء، اليوم، لاستقبال الدفعة الرابعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

اصطفاف سيارات الإسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين

أفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء بأن سيارات الإسعاف المصرية اصطفت عند معبر رفح البري، استعدادًا لنقل الجرحى الفلسطينيين، حيث يعمل فريق طبي من وزارة الصحة المصرية على إجراء الكشف الطبي الأولي فور وصول المصابين، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الدفعة الرابعة من المصابين الفلسطينيين

وأضاف المصدر أن الدفعة الجديدة تضم 50 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، سيتم توزيعهم على عدة مستشفيات، منها:

مستشفى العريش العام

مستشفى الشيخ زويد

مستشفى بئر العبد

مستشفى نخل

بالإضافة إلى بعض المستشفيات في المحافظات المصرية الأخرى، حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

إجمالي المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا مصر عبر معبر رفح

حسب المصدر، فإن معبر رفح البري استقبل خلال الأيام الماضية 3 دفعات سابقة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، بإجمالي 101 مصاب تم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء، الشرقية، القليوبية، والقاهرة، بالإضافة إلى 181 مرافقًا لهم من أفراد أسرهم لمساعدتهم أثناء تلقي العلاج.

استقبال رسمي للجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء

يشار إلى أن اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استقبل الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام فور وصولهم، حيث أكد على تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم وتوفير كافة سبل الدعم لحين تماثلهم للشفاء.

استمرار الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين

تأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل وزارة الصحة المصرية إرسال الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية إلى معبر رفح، مع الاستعداد الدائم لاستقبال المزيد من المصابين من قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.