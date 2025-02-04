ليبرمان: زيارة نتنياهو إلى واشنطن تستهدف إفشال صفقة التبادل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:31 صباحاً - قال أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الثلاثاء، إن هدف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يتمثل في إفشال المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وأضاف ليبرمان، أن أولويات نتنياهو تتمحور حول أمر واحد فقط يتمثل في "نجاة الائتلاف الحكومي".

وحسبما ذكر موقع "أكسيوس" على منصة إكس، أمس الاثنين، سيمدد نتنياهو زيارته إلى واشنطن، ليعود إلى إسرائيل السبت المقبل

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد الماضي، إن اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتناول قضايا مهمة وحاسمة تواجه إسرائيل والمنطقة.

وأضاف قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، أنه سيبحث مع ترامب "الانتصار على حركة "حماس" الفلسطينية، وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والتعامل مع ما أسماه "محور الإرهاب الإيراني" بكل مكوناته، وهو المحور الذي ييرى أنه "يهدد سلام إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره"، وفق قوله.

وذكر نتنياهو أن حقيقة كونه أول أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، منذ تنصيب الأخير: "شهادة على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي، إنها أيضًا شهادة على قوة صداقتنا الشخصية"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزعم نتنياهو أن القرارات التي اتخذها في الحرب غيرت بالفعل وجه الشرق الأوسط، قائلًا: "لقد أعادت قراراتنا وشجاعة جنودنا رسم الخريطة، لكنني أعتقد أنه من خلال العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسمها بشكل أكبر، وللأفضل".

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أننا وترامب قادرون على تعزيز الأمن وتوسيع دائرة السلام، وتحقيق حقبة رائعة من السلام من خلال القوة".