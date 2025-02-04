العالم اليوم - "ثيرم دبي".. أطول منتجع عالمي وأكبر حديقة نباتية داخلية

انتم الان تتابعون خبر "ثيرم دبي".. أطول منتجع عالمي وأكبر حديقة نباتية داخلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:24 صباحاً - كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء، عن إطلاق مشروع ثيرم دبي، والذي يمثل منتجعاً هو الأطول من نوعه عالمياً.

وقال ولي عهد دبي في تغريدة على حسابه في منصة إكس، " في مايو 2024، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقنا استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، بهدف واضح: إطلاق مبادرات وتنفيذ مشاريع نوعية تجعل من دبي أفضل مكان للعيش في العالم".

وتابع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: "ضمن هذه الاستراتيجية، نُعلن عن إطلاق "ثيرم دبي"، المشروع يمثل منتجعاً هو الأطول من نوعه عالمياً، وسيضم حديقةً تفاعليةً إضافةً إلى أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم وبتكلفة 2 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً".

وشدد على أن ثيرم دبي يُمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى أفق دبي وسيقام في حديقة زعبيل، والافتتاح سيكون خلال عام 2028، مبينا أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

كما نوه إلى أن دبي مستمرة في الارتقاء بجودة حياة كل مواطن ومقيم وزائر في دبي، مع التزامٍ واضح بدعم منظومة التنوع البيولوجي الحضري وتعزيز الاستدامة البيئية في مدينتنا.