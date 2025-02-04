نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يشكك في اتفاق غزة ويهدد الصين.. ويعلن نشر 10 آلاف جندي مكسيكي لحماية الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن شكوكه بشأن ضمانات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بعد عام ونصف من القتال في غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ترامب: أمريكا تستغل أوكرانيا للحصول على المعادن النادرة

وعلى هامش توقيعه مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، زعم ترامب أنه قادر على إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية المقدمة لكييف.

كما ادّعى أن واشنطن قدمت معدات وأسلحة لأوكرانيا أكثر من الدول الأوروبية مجتمعة.

10 آلاف جندي مكسيكي لحماية الحدود الأمريكية

وكشف الرئيس السابق عن اتفاق مع المكسيك لنشر 10 آلاف جندي على الحدود المشتركة بهدف وقف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المكسيك في هذا الملف.

تهديدات للصين والاتحاد الأوروبي

في سياق آخر، حذر ترامب من التدخل الصيني في قناة بنما، معربًا عن رغبة الولايات المتحدة في استعادة السيطرة عليها، مهددًا بفرض تعريفات جمركية إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بكين.

كما اتهم الاتحاد الأوروبي باستغلال أمريكا اقتصاديًا، مشيرًا إلى وجود عجز تجاري كبير بين الجانبين، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل استمرار ترامب في انتقاد سياسات إدارة بايدن، زاعمًا أن إنجازاته خلال أسبوعين تفوقت على ما حققه بايدن في أربع سنوات.