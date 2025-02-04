مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم مسلح عند حاجز تياسير بالضفة الغربية المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:41 صباحاً - قُتل جنديان إثر إصابتهما في عملية إطلاق نار عند حاجز تياسير بالضفة الغربية المحتلة، وتم تحييد منفذ الهجوم، حيث أطلق مُسلح النار على معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تياسير شرقي جنين بالضفة الغربية المُحتلة؛ ما أدى إلى إصابة 8 جنود لجيش الاحتلال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مُسلحًا فلسطينيًا وصل إلى حاجز تياسير، وأطلق النار باتجاه الموجودين عند الحاجز.

وأضافت هيئة البث أن جنودًا وقوة إضافية وصلت إلى مكان إطلاق النار، وقتلت المُسلح بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الجيش أرسل قوات كبيرة إلى المنطقة والتي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية".

فيما قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية أن عملية إطلاق النار شرق جنين وقعت قرب منطقة ينتشر فيها الجيش، وينفذ فيها عمليات عسكرية.

وأكدت على أن مروحيات عسكرية نقلت المصابين في عملية إطلاق النار إلى المستشفيات الإسرائيلية.

ومنذ 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها، قبل أن يوسع عدوانه ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، والتي أدت إلى استشهاد نحو 30 فلسطينيًا.