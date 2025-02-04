نتنياهو يلتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي ومبعوث ترامب للشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:41 صباحاً - قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز؛ والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانٍ إن اللقاء كان إيجابيًا ووديًا.

وتستعد إسرائيل، عقب الاجتماع، لإرسال وفد من مسؤولي فريق التفاوض إلى الدوحة نهاية الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ الاتفاق.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيعقد عند عودته من الولايات المتحدة اجتماعًا للمجلس الوزاري السياسي والأمني؛ ​​لبحث كافة مواقف إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وهو ما سيوجه استمرار المفاوضات.

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، حيث كان من المُقرر أن يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الاثنين، كما سيلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب نتنياهو، السبت، إنه تحدث إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قبل الرحلة، وأضاف أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين "تبدأ باجتماعهما" في واشنطن، الاثنين، حيث "يناقشان موقف إسرائيل".

وتوسطت مصر وقطر والولايات المتحدة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، والتي أدت إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار والمحتجزين الحالي، والذي تستمر مرحلته الأولى 6 أسابيع، ولم يتضح على الفور من سيشكل الوفد الإسرائيلي لإجراء محادثات.