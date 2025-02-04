العالم اليوم - فيديو.. أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:34 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد تظهر السيدة لطيفة، زوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لدخولهما معا إلى الكعبة المشرفة.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من كشف الشرع عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، مؤكدا بحزم أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته.

وظهر الشرع، الإثنين، في مقطع فيديو متداول خلال دخوله وخروجه من الكعبة المشرفة في الحرم بمكة المكرمة.

ووصل الشرع إلى مدينة جدة في السعودية، الإثنين، لأداء مناسك العمرة وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه.

وزار الشرع العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.