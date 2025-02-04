نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الصادرات الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع القادمة من الصين قد تكون كبيرة للغاية.

وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصين، فإن الرسوم الجمركية ستكون كبيرة للغاية"، مضيفا أن الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين قد تجري خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفقا للزعيم الأمريكي، سيتم خلال هذه الاتصالات مناقشة القضايا المتعلقة بتهريب الفنتانيل (مادة أفيونية صناعية) من الصين إلى الولايات المتحدة، وكذلك الوضع بشأن قناة بنما.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم السبت 1 فبراير مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين. وتبلغ الرسوم على الصادرات الصينية 10%.

وتربط الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية بموضوع تهريب مادة الفينتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن الصين ودولا أخرى بأنها تعتبر مصدرا لشحنات المخدرات ولا تتخذ إجراءات كافية لمنع تهريبها.

وردا على قرار ترامب، دعت الخارجية الصينية واشنطن لحل مشكلتها مع الفينتانيل بشكل عقلاني والتخلي عن تهديد دول أخرى. كما دعت بكين الجانب الأمريكي "لتصحيح المسار" في ما يخص التعاون مع الصين في مجال محاربة المخدرات والمساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل سليم.

ولاحقا صرح نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس بأن قرار الرئيس دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على الصين يراد منه أن يساعد على الحوار بين واشنطن وبكين