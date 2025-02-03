"فايننشال تايمز": بريطانيا تستعد للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية عليها

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية أن لندن تعد خططا للرد في حالة فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية.

وقال المصدر للصحيفة: "نحن مستعدون. نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس [الأمريكي] دونالد ترامب، لكن [الوزراء البريطانيين] دائما ما يفعلون ما هو في صالح المصالح الوطنية".

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأن "بريطانيا تجاوزت الحدود المسموح بها" في مسألة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن الحل مع بريطانيا ممكن، مشيرا إلى أن ما يزعجه أكثر هو علاقات واشنطن مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول آخر للصحيفة: "الاتجاه الذي سارت فيه الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثار حيرة معظم المحللين. انفتاح الاقتصاد البريطاني يمثل ميزة كبيرة، لكن هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين. ولا يمكن استبعاد أي شيء".

ولفتت "فاينانشال تايمز" الانتباه إلى الفائض الكبير للولايات المتحدة في التجارة الثنائية مع بريطانيا، والذي يصل إلى 14.5 مليار دولار.

وتشير المقالة إلى أن هذا يضع لندن في موقع قوي، حيث أن التهديدات الرئيسية لترامب بفرض رسوم جمركية هي موجهة ضد الدول التي تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.

وفي 1 فبراير الجاري، وقع ترامب أمرا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على السلع الآتية من كندا والصين والمكسيك.

ووفقا للقرار، سيتم فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا (10% على موارد الطاقة الكندية)، ورسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، في حين تستورد الولايات المتحدة ثلث سلعها وخدماتها من كندا والصين والمكسيك