العالم اليوم - بعد اتصال مع ترامب.. رئيسة المكسيك تعلن قرارين مهمين

انتم الان تتابعون خبر بعد اتصال مع ترامب.. رئيسة المكسيك تعلن قرارين مهمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:20 مساءً - أعلنت رئيسة المكسيك بعد اتصال مع نظيرها الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود.

وقالت كلوديا شينباوم بعد اتصال مع ترامب إنه سيتم تجميد الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المكسيكية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.

وأوضحت شينباوم، في تغريدة على موقع "إكس"، أن "المكسيك سوف تعزز حدودها الشمالية بعشرة آلاف فرد من الحرس الوطني بشكل فوري لوقف تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة لاسيما الفينتانيل".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل لوقف تهريب الأسلحة عالية القوة إلى المكسيك".

وذكرت شينباوم أن البلدين سوف يواصلان المحادثات بشأن الأمن والتجارة، مشيرة إلى أن "الرسوم الجمركية قد تم تجميدها لمدة شهر اعتبارا من الآن".

من جانبه، أكد ترامب تجميد الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية لمدة شهر لحين إجراء مفاوضات بين البلدين، قبل ساعات من بدء تطبيقها.

وأضاف أنه سيشارك في المحادثات إلى جانب وزراء الخارجية والخزانة والتجارة الأميركيين.