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العالم اليوم - ترامب ينشر فيديو الضربات على أهداف في الصومال

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العالم اليوم - ترامب ينشر فيديو الضربات على أهداف في الصومال

انتم الان تتابعون خبر ترامب ينشر فيديو الضربات على أهداف في الصومال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:20 مساءً - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، مقطع فيديو يظهر الغارات الجوية التي شنتها القوات الأميركية على أهداف في الصومال.

وكان ترامب قال السبت على حسابه في منصة "إكس": "هذا الصباح أمرت بشن ضربات جوية عسكرية دقيقة على مخطط هجوم داعش الكبير والإرهابيين الآخرين الذين جندهم وقادهم في الصومال".

وأضاف: "هؤلاء القتلة، الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف، هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

وتابع: "دمرت الضربات الكهوف التي يعيشون فيها، وقتلت العديد من الإرهابيين دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأوضح: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم داعش هذا لسنوات، لكن بايدن ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك!"

وختم بالقول: "الرسالة إلى داعش والآخرين الذين قد يهاجمون الأميركيين هي: سنعثر عليكم، وسنقتلكم!"

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب ينشر فيديو الضربات على أهداف في الصومال .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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