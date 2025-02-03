العالم اليوم - احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد

وينوي فرانسوا بايرو استخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور لتمرير موازنة عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى إيداع مذكرة لحجب الثقة من طرف أغلبية أحزاب اليسار.

وسيكون التصويت على حجب الثقة بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير، وفق مراسل "دوت الخليج".

وأضاف: "سيكون العنصر الحاسم هو تصويت الحزب الاشتراكي (يسار) الذي قدم له بايرو بعضا من التنازلات التي طالب بها".

وتابع: "لكن ليس واضحا ما إذا كان ذلك كافيا لضمان تصويته لصالح الحكومة".