العالم اليوم - احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 07:21 مساءً - تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة فرانسوا بايرو، هذا الأسبوع، امتحانا جديدا قد يؤدي إلى سقوطها بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية، بعد نجاحها في الاحتفاظ بثقة البرلمان بعد بيان السياسة العامة الشهر الماضي.
وينوي فرانسوا بايرو استخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور لتمرير موازنة عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى إيداع مذكرة لحجب الثقة من طرف أغلبية أحزاب اليسار.
وسيكون التصويت على حجب الثقة بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير، وفق مراسل "دوت الخليج".
وأضاف: "سيكون العنصر الحاسم هو تصويت الحزب الاشتراكي (يسار) الذي قدم له بايرو بعضا من التنازلات التي طالب بها".
وتابع: "لكن ليس واضحا ما إذا كان ذلك كافيا لضمان تصويته لصالح الحكومة".
وأكد أنه أيضا "من غير الواضح بعد ما إذا كان حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) سيترجم عدم رضاه على الموازنة إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة".
وفي ديسمبر الماضي، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية
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