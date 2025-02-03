نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكرواتي يعلق على فكرة ترامب حول فرض رسوم على السلع الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش على هامش قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على السلع الأوروبية ليست مفهومة جيدا.

وأكد بلينكوفتش أنه "حتى الآن لم نشهد أي إجراءات ملموسة، لذا فإن المناقشات الحالية ستكون مفيدة فقط لاستعراض الخيارات المتاحة أمامنا، وأعتقد أن فكرة نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست جيدة بأي حال من الأحوال".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المسؤول الكراتي للصحفيين على هامش اجتماع عد مؤخرا، حيث أضاف: "نحن نتابع التصريحات والتطورات المتعلقة بالدول الأخرى في الجوار المباشر للولايات المتحدة، ولهذا يتوخى الجميع الحذر في هذا الصدد."

وأشار إلى أن سياسة إدارة ترامب المعلنة، والتي تتضمن زيادة محتملة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، قد تكون مفيدة لكرواتيا. وذكر أن كرواتيا استثمرت في محطة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، والتي تعد مركزا إقليميا للإمداد بالغاز.

سياسة ترامب تعزز فرص كرواتيا في زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال

وأشار رئيس الوزراء الكرواتي إلى أن السياسة المعلنة لإدارة ترامب تعزز فرص كرواتيا في زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد استثمار البلاد في محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، والتي تعد مركزا إقليميا لإمدادات الغاز.

في أغسطس 2022، وافقت الحكومة الكرواتية، في إطار جهودها لمواجهة أزمة الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، على زيادة سعة محطة استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تخزينها في جزيرة كرك. ومن المقرر أن ترتفع السعة حاليا من 2.9 مليار متر مكعب سنويا إلى 6.1 مليار متر مكعب سنويا، مع استمرار العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية للمحطة.

من جهة أخرى، يعبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من عودة ترامب إلى السياسات الاندفاعية وفرض رسوم إضافية على منتجات الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، كانت قد قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا في وقت سابق لوكالة "RAR" البولندية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل الحوار التجاري مع الولايات المتحدة في حال فوز ترامب بالانتخابات، مع ضرورة الاستعداد لاتخاذ إجراءات ردية في حال فرض رسوم جديدة على السلع الأوروبية.

يذكر أن ترامب كان قد فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم خلال ولايته الأولى، مما أثار توترات تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر عام 2022، خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تصاعدت الخلافات التجارية مرة أخرى بعد إقرار الولايات المتحدة قانون مكافحة التضخم، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه يشكل منافسة غير عادلة. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على مجموعة من السلع الأمريكية

