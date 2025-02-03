إصابة قيادي عسكري من دونيتسك في انفجار بموسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 05:33 مساءً - قالت وكالة تاس الروسية، إن قيادي عسكري كبير، موال لروسيا من دونيتسك، أصيب بجروح خطيرة في انفجار موسكو.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية، أن أجهزة إنفاذ القانون تنظر إلى حادث موسكو باعتباره محاولة اغتيال محتملة، موضحة أن الأجهزة الأمنية الروسية لم تكشف حتى الآن عن هوية ضحايا انفجار موسكو.

وأكدت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، فتح قضية جنائية في حادث انفجار عبوة ناسفة بمبنى سكني بموسكو، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين.