باكستان: مقتل 18 جنديا و23 مسلحا فـي قتال بإقليم بالوشيستان

إسلام آباد ـ د.ب.أ: قتل 18 جنديًّا على الأقل و23 مسلحًا، خلال معركة بالأسلحة النارية، في منطقة كلات بإقليم بالوشيستان، طبقًا لما ذكرته هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني. وطبقًا لبيان صحفي «في ليلة 31 يناير والأول من فبراير حاول الإرهابيون إقامة حواجز طرق في منطقة كلات بإقليم بالوشيستان»، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية.

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