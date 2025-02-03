السيسي وترامب يبحثان هاتفيا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية

القاهرة ـ د.ب.أ: تلقَّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن الاتصال تناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي، وحرص الرئيسان على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الاتصال شهد حوارًا إيجابيًّا بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأميركية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزَّة.

وفي هذا الإطار، أكد السيسي على أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعول على قدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خصوصًا مع انحياز ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الأميركي في خطاب تنصيبه بكونه رجل السلام، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة.