بعد الرسوم الجمركية الأميركية.. إجراءات مضادة من كندا والمكسيك والصين

واشنطن ـ العُمانية: ردَّت كلٌّ من كندا والمكسيك والصين باتِّخاذ «إجراءات مضادَّة على فرض الولايات المتحدة الأميركية رسومًا جمركية عليها.

وستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25 بالمائة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 بالمائة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة. وستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمائة على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وقد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات أميركية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار كندي، موضحًا أن الرسوم الكندية ستطبق على مرحلتين، حيث سيتم فرض رسوم فورية على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، تليها رسوم إضافية على سلع بقيمة 125 مليار دولار كندي خلال 21 يومًا.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات غير جمركية للرد على واشنطن، تشمل تدابير متعلقة بالمعادن الحيوية، ومشتريات الطاقة، والتعاون في مجالات أخرى. كما أكد على أن كندا تعمل بالتنسيق مع المكسيك لمواجهة الإجراءات الأميركية، داعيًا المواطنين الكنديين إلى دعم المنتجات المحلية وتعزيز السياحة الداخلية.

من جهتها أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، وأن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية «بهدوء». وقالت «لدينا خطة أ، وخطة ب، وخطة ج لأي قرار تتخذه الحكومة الأميركية»، دون الخوض في تفاصيل.

وأعلنت الصين عن أنها «تعارض بشدة» التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين، متعهدة باتخاذ «إجراءات مضادة مماثلة».

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن «الصين غير راضية أبدًا وتعارض ذلك بشدة»، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.