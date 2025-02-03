روسيا تعلن تدمير 5 مسيرات أوكرانية

موسكو ـ العُمانية: صرحت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 5 طائرات مُسيَّرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وأوضحت الوزارة في بيان: «تم خلال الليلة قبل الماضية تدمير خمس طائرات مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات «كورسك وبيلجورود وبريانسك».
وتتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي، الإعلان عن إسقاط بعض المُسيَّرات دون إمكانية التحقق من ذلك، نظرًا لظروف الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.
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