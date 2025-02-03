العالم اليوم - تصعيد ترامب التجاري يُثير موجة بيع في الأسواق الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 12:27 مساءً - شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا، في مستهل جلسة الاثنين، لتنضم إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من أن تتصاعد الأمور إلى حرب تجارية أوسع عقب أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعرضت الأسواق المالية العالمية لضغوط بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين مطلع هذا الأسبوع.

وقال ترامب أيضا إنه "سيفرض بالتأكيد" رسوما جمركية على أوروبا، لكنه لم يوضح خططه في هذا الشأن.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش.

ونزلت أسهم شركات صناعة السيارات، التي تتأثر بالرسوم التجارية، 3.5 بالمئة.

وهبطت أسهم بي.إم.دبليو وفولكس فاغن ومرسيدس بنز وستيلانتس لنطاق يتراوح من 3.7 بالمئة إلى 6.5 بالمئة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من أكبر الخاسرين وتراجعت 2.5 بالمئة. وهبط سهم إيه.إس.إم.إل القابضة 2.8 بالمئة مما أثر بشكل كبير على المؤشر.

وانخفضت كل البورصات الأوروبية بشكل كبير بقيادة المؤشر داكس الألماني الذي خسر نحو اثنين بالمئة.

ونزل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.1 بالمئة رغم إشارة ترامب إلى أن بريطانيا قد تُعفى من الرسوم الجمركية.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو مع تراجع عوائد السندات الألمانية لأجل عامين ست نقاط أساس إلى 2.056 بالمئة.