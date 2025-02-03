نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبوسالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت اليوم شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية من أمام معبر رفح البري، باتجاه معبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم جنوب مدينة رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

مساعدات غذائية ووقود لغزة

أكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن عدد الشاحنات التي تحركت منذ قليل بلغ 90 شاحنة، بينها 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وإغاثية، و10 شاحنات أخرى تحمل وقودًا.

وأضاف المصدر أنه سيتم تسليم الشاحنات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

مساعدات أخرى في الطريق إلى غزة

وأشار المصدر إلى أن مئات الشاحنات لا تزال في انتظار الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتجهيز الشاحنات.

عدد الشاحنات المُدخلة منذ بدء الهدنة

ووفقًا للمصدر، تم إدخال أكثر من 4 آلاف شاحنة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، بالإضافة إلى شاحنات الوقود وغاز الطهي، بهدف دعم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

تواصل الجهود الدولية والمحلية في تقديم المساعدات الإنسانية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، وسط مساعٍ لتخفيف معاناتهم.