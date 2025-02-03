برنامج الأغذية العالمي: احتياجات إنسانية هائلة في غزة وسط عودة الأسر النازحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد برنامج الأغذية العالمي أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة تظل هائلة في ظل عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى شمال القطاع.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس" مساء الأحد، شدد البرنامج على أهمية استجابة إنسانية شاملة لدعم تعافي غزة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الوكالات الأممية لتحقيق ذلك.

وأضاف البرنامج أن عودة الأسر إلى شمال القطاع دفعته إلى العمل على إنشاء المزيد من نقاط التوزيع لتلبية احتياجات الغذاء المتزايدة التي يعاني منها السكان في المنطقة.