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‏الدفاع المدني السوري: قتلى وجرحى مدنيون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب

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‏الدفاع المدني السوري: قتلى وجرحى مدنيون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الدفاع المدني السوري، سقوط قتلى وجرحى مدنيون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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