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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

عاجل | حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير 2025 وسط إجراءات مشددة.. أعلن نعيم قاسم، أمين عام حزب الله اللبناني، أن مراسم تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ستُقام يوم الأحد 23 فبراير 2025، في حدث من المتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية ضخمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

التشييع وتأجيله بسبب الظروف الأمنية

في كلمته حول التطورات في جنوب لبنان، أوضح نعيم قاسم أن استشهاد حسن نصر الله جاء في وقت عصيب، ما حال دون إقامة التشييع في حينه. وأشار إلى أن الحزب قرر إقامة مراسم التشييع بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيًا، معتبرًا أن السيد نصر الله رمز وأيقونة في المقاومة، لذا كان من الضروري تحديد موعد يليق بمكانته.

كما أضاف أن التشييع سيشمل أيضًا السيد هاشم صفي الدين، الذي تم انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله بعد أربعة أيام من استشهاد نصر الله، لكنه سرعان ما اغتيل هو الآخر في 22 أكتوبر 2024. وأكد قاسم أن شعار التشييع سيكون "إنا على العهد"، داعيًا إلى الالتزام بالهدوء وعدم إطلاق النار، لتجنب أي مخاطر قد تؤثر على سلامة المشاركين.

تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

في 27 سبتمبر 2024، نفذت إسرائيل ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن اغتيال حسن نصر الله مع عدد من قيادات الحزب. وردًّا على ذلك، اندلعت مواجهات عسكرية بين حزب الله وإسرائيل استمرت نحو شهرين، قبل أن تتوقف مؤقتًا بعد وساطات دولية.

وفي 22 أكتوبر 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال هاشم صفي الدين، الذي كان قد تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله قبل أن يُنتخب أمينًا عامًا للحزب. وبعد ذلك بيوم، نعى حزب الله رسميًا قائده الجديد، مؤكدًا استمرار مسيرته.