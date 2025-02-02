العالم اليوم - حزب الله يحدد موعدا لتشييع حسن نصر الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:26 مساءً - كشف الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم ، الأحد، عن موعد تشييع سلفه حسن نصر الله، بعد نحو 5 أشهر من مقتله في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال قاسم في كلمة مصورة إن حسن نصر الله سيتم تشيع نصر الله في 23 فبراير، بعدما حالت الأوضاع الأمنية دون إقامته بعيد اغتياله بضربة إسرائيلية في خضم الحرب بين الطرفين في سبتمبر.

وسيجري في المراسم ذاتها تشييع هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي اغتيل بضربة مماثلة مطلع أكتوبر، بحسب ما أكد قاسم الذي كشف للمرة الأولى أن الأخير كان قد انتخب أمينا عاما خلفا لنصر الله، لكن مقتله سبق الإعلان عن هذه الخطوة.

وأضاف أمين عام حزب الله أن المراسم ستشهد تشييع صفي الدين "لكن بصفة أمين عام". وأوضح أنه عقب اغتيال نصر الله أنجز الحزب "انتخاب سماحة السيد هاشم كأمين عام، وكان يفترض خلال يوم أو يومين أن يتم الإعلان، لكنه استشهد... قبل الإعلان بيوم أو يومين".

وأكد أن الحزب يعتبر أن صفي الدين "استشهد كأمين عام وقررنا أن نؤجل هذا الإعلان... على أساس أن يكون هذا التوصيف حاضرا في أثناء التشييع".

وأشار قاسم إلى أن نصر الله سيدفن جنوب بيروت، على أن يوارى صفي الدين الثرى في مسقطه بجنوب لبنان.

وقتل حسن نصر الله في 27 سبتمبر ودفن بشكل سري ومؤقت، بعد أن اعتبر مسؤولو الجماعة الوضع الأمني ​​غير آمن لظهور مسؤولين ورجال دين لتشييع جثمانه علنا.