نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل الأمريكية تصف نظامها لمراقبة الحركة الجوية بأنه عفا عليه الزمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير النقل الأمريكي شون دافي نظام مراقبة الحركة الجوية في بلاده بأنه عفا عليه الزمن داعيا إلى تحديثه لتجنب حوادث تحطم طائرات جديدة.

وقال دافي "إن نظام التحكم في الحركة الجوية لدينا قديم والعديد من الأنظمة التي نستخدمها تعود إلى الحرب العالمية الثانية ونحن بحاجة إلى تحسينها. سيتعين علينا العمل مع الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وسنحتاج إلى رؤيتهم". وأضاف: "يمكننا تحسين كفاءة وسلامة المجال الجوي إذا قمنا بتحديث النظام".

وشهدت الولايات المتحدة حادثتي تحطم طائرتين خلال الأسبوع الماضي. في 29 يناير اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ومروحية بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي في سماء واشنطن. وكانت الطائرة تحلق من كانساس وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة عسكريين على الأقل في المروحية. وبعد الاصطدام تحطمت الطائرتان في نهر بوتوماك. وفي 31 يناير تحطمت طائرة طبية من طراز Learjet 55 في فيلادلفيا، بنسلفانيا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل ونقل 19 آخرين إلى المستشفى.

ومع ذلك قال دافي إن الطيران يظل على الرغم من الأحداث الأخيرة وسيلة نقل آمنة للمواطنين الأمريكيين. وقال "بالطبع الطيران آمن لدينا، المجال الجوي هو الأكثر أمانا في العالم. إنها الطريقة الأكثر أمانا للسفر في هذا البلد