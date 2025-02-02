نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان في المغرب.. تقاليد عريقة وروحانية متجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد شهر رمضان في المغرب واحدًا من أكثر الفترات التي يترقبها المواطنون في هذا البلد العريق، حيث يضفي الشهر الفضيل جوًا من السكينة الروحية والتواصل الاجتماعي.

وتتميز أجواء رمضان في المغرب بجو من التفاؤل، يتسم بالمحبة والكرم والتعاون بين أفراد المجتمع، ويُحتفى به من خلال مزيج من الطقوس الدينية والتقاليد الشعبية التي تجسد التراث المغربي المتنوع.

الاستعدادات لرمضان في المغرب

يبدأ المغاربة الاستعداد لشهر رمضان قبل أيام من وصوله، حيث تزين الأسواق المغربية بالأضواء والفوانيس، وتكتظ المحلات التجارية بمختلف أنواع المواد الغذائية التي تُعد جزءًا من المائدة الرمضانية.

يحرص الناس على شراء التمور، المكسرات، وعصائر الفواكه الطبيعية، كما يتجه البعض إلى الأسواق المحلية للحصول على الكسكس والحريرة، وهي من أشهر الأطباق المغربية في رمضان.

في ليلة رؤية الهلال، تشهد المدن المغربية أجواء احتفالية خاصة، حيث يتجمع الناس في الشوارع والمساجد للاحتفال بقدوم الشهر الكريم، وتطلق بعض المدن الألعاب النارية تعبيرًا عن الفرح.

رمضان في المغرب.. تقاليد عريقة وروحانية متجددة

كما يتوافد المغاربة إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، حيث يكون الجو روحانيًا للغاية، ويُعبّر عن الإيمان والطمأنينة.

الزي التقليدي في رمضان

يتزين المغاربة في رمضان بملابس تقليدية تعكس تراثهم العريق، ويحرصون على ارتداء الجلباب المغربي، الذي يُعتبر من أهم القطع التي يلبسها الرجال في المناسبات الدينية.

يتميز الجلباب بتصميمه التقليدي الذي يعكس الطابع المغربي الأصيل أما النساء، فهنّ يرتدين القفطان المغربي الشهير، وهو فستان طويل مزخرف ومطرز بشكل يدوي، ويعتبر أحد أكثر الأزياء شهرة في المناسبات الرمضانية.

رمضان في المغرب.. تقاليد عريقة وروحانية متجددة

كما يتميز زي رمضان في المغرب بالألوان الزاهية والتطريزات التي تضفي طابعًا مميزًا يعكس الفخامة والكرم الذي يميز هذا الشهر الكريم.

أشهر الأكلات المغربية في رمضان

يشتهر المطبخ المغربي بتنوعه الغني بالأطباق الشهية التي لا تخلو منها مائدة إفطار مغربية في رمضان، من أبرز الأطباق الرمضانية التي لا غنى عنها في المغرب:

- الحريرة: وهي حساء مغربي تقليدي يتكون من الطماطم، العدس، الحمص، اللحم والتوابل الخاصة، ويعد من أشهر الأطباق التي تُقدم في رمضان.

- الطاجين: أحد الأطباق المغربية المميزة التي تُحضر من اللحوم والخضروات، وقد يُضاف إليها الفواكه المجففة مثل التمر أو المشمش.

أشهر الأكلات المغربية في رمضان

- البسطيلة: وهي فطيرة محشوة باللحم المفروم والدجاج أو السمك، وتُخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية.

- السلو: هو نوع من الحلويات الرمضانية التي يتم تحضيرها من الدقيق المحمص والمكسرات والعسل، ويُعتبر من المأكولات التقليدية التي يتناولها المغاربة بعد الإفطار.

- الشباكية: من أشهر الحلويات الرمضانية المغربية، يتم تحضيرها من العجين المقلي والمغطى بالعسل والسكر.

- التمور والعصائر: تعتبر التمور جزءًا أساسيًا من الإفطار المغربي، كما يُحرص على تقديم عصائر طبيعية مثل عصير التمر الهندي والبرقوق.

الطقوس الدينية في رمضان بالمغرب

يتسم رمضان في المغرب بجو روحي مميز، حيث تتعدد الطقوس الدينية التي تمارس في هذا الشهر. من أبرز هذه الطقوس:

- صلاة التراويح: تُعتبر صلاة التراويح من أبرز العبادات في رمضان، حيث تكتظ المساجد بالمصلين، وتُقام صلوات التراويح جماعيًا في أجواء روحانية عظيمة.

- قراءة القرآن: يحرص المغاربة على تلاوة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، وتُقام العديد من المسابقات القرآنية في مختلف المساجد.

رمضان في المغرب.. تقاليد عريقة وروحانية متجددة

- إحياء ليلة القدر: هي إحدى ليالي رمضان التي يوليها المغاربة اهتمامًا خاصًا، حيث يخصصونها للصلاة والدعاء طلبًا للمغفرة.

- التكافل الاجتماعي: يُعتبر رمضان فرصة لتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، حيث تُنظم موائد الرحمن لتوزيع الطعام على المحتاجين، وتُوزع الزكاة والصدقات.