الناتو: على ألمانيا أن تنفق المزيد على الدفاع

برلين ـ د.ب.أ: طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي وزيادة إنتاج الأسلحة.

وقال روته في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية: «لقد فعل الألمان الكثير من الأمور الصحيحة منذ بدء الحرب في أوكرانيا... نظرًا لحجم الاقتصاد الألماني، فإننا نريد منهم بالطبع أن يفعلوا المزيد... يجب على ألمانيا زيادة الإنفاق العسكري. هذا سيكون ضروريًّا».

وفي الوقت نفسه أكد روته ضرورة زيادة إنتاج الأسلحة، مشيرًا إلى أن هذا سيكون موضوع نقاش في العديد من البلدان الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، وقال: «يجب علينا الاستعداد للحرب. هذا أفضل طريق لتجنب الحرب».

وبرر روته مطلبه بتفاقم الوضع التهديدي، وقال: «الوضع ليس خطيرًا مع روسيا فحسب، بل إن الصينيين أيضًا يعملون على توسيع قدراتهم العسكرية بشكل هائل».