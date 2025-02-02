الحزب الحاكم فـي تايلاند الفائز الأكبر فـي الانتخابات

بانكوك ـ د ب أ: كان حزب فو تاي الحاكم في تايلاند، هو الفائز الأكبر في الانتخابات الإقليمية التي جرت أمس الأول السبت، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها اختبار رئيسي للدعم قبل الانتخابات العامة التي تجرى في عام 2027، طبقًا لتحليل من وسائل إعلام تايلاندية. وذكرت وسائل إعلام نقلًا عن تحليل لنتائج غير رسمية أن مرشحي حزب فو تاي فازوا في 10 أقاليم، بينما نجح مرشحون لهم صلات بحزب بومجايتاي، شريكه الرئيسي في الائتلاف في 9 أقاليم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس. وقالت وسائل الإعلام إن حزب الشَّعب المعارض الرئيسي تمكن من تحقيق الفوز في إقليم واحد.

وصوَّت التايلانديون في إجمالي 47 إقليمًا بمختلف أنحاء تايلاند لاختيار رؤساء جدد لهيئات الإدارة الإقليمية وأعضاء المجالس الإقليمية. ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات مؤتمرًا للإعلان عن النتائج اليوم الاثنين.