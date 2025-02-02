العالم اليوم - فيديو.. حريق في مطار رفيق الحريري في بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 04:21 مساءً - قالت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، إن حريق نشب في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دخان منبعث من مكان الحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي. وأوضحت وسائل الإعلام أن أفراد الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه. وأكدت أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق.

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