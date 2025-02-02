رمضان 2025 في ليبيا.. روحانية وبهجة تزينها العادات والتقاليد

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أحمد جودة - القاهرة - رمضان 2025، يُعد شهر رمضان في ليبيا مناسبة روحانية واجتماعية عظيمة، حيث تتجلى فيه أسمى معاني التكافل والتلاحم الأسري. يتميز الشهر الفضيل في ليبيا بعادات وتقاليد متوارثة تضفي عليه طابعًا خاصًا، سواء في طريقة الاحتفال به، أو الملابس التقليدية، أو الأكلات الشهية، أو الطقوس الدينية التي تميز هذا الشهر الكريم.

أولًا: طريقة الاحتفال بشهر رمضان في ليبيا

يبدأ الاستعداد لاستقبال رمضان في ليبيا قبل حلوله بأيام، حيث تقوم العائلات بتنظيف المنازل وتزيينها بالفوانيس والأنوار.

كما تُخصص الأسواق الشعبية مساحات واسعة لعرض المواد الغذائية الرمضانية، مثل التمر والمكسرات والعصائر الطبيعية.

في ليلة الإعلان عن بداية رمضان، يجتمع الأهالي لمتابعة رؤية الهلال، وعند ثبوت دخول الشهر، تعم الفرحة الشوارع، وتُطلق الألعاب النارية احتفالًا بقدومه وتُحيي المساجد الليبية أولى صلوات التراويح وسط أجواء إيمانية مميزة.

ثانيًا: الزي التقليدي في رمضان

يرتدي الرجال في المناسبات الرمضانية، خاصة عند الذهاب لصلاة التراويح أو حضور التجمعات العائلية، الملابس التقليدية الليبية مثل:

- الجرد: وهو لباس أبيض طويل من الصوف، يُلف حول الجسم بطريقة مميزة.

- السروال والقميص والفرملة: ملابس فضفاضة مريحة تتناسب مع أجواء رمضان.

- البلغة: وهي الأحذية التقليدية المصنوعة من الجلد الطبيعي.

رمضان2025 في ليبيا.. روحانية وبهجة تزينها العادات والتقاليد

أما النساء، فيرتدين الملابس الليبية المطرزة والمزخرفة مثل:

- الحولي: وهو قطعة قماش حريرية تلتف حول الجسم بطريقة أنيقة.

- الفساتين الطويلة المطرزة التي تُرتدى أثناء التجمعات الرمضانية العائلية.

ثالثًا: أشهر الأكلات الرمضانية الليبية

يتميز المطبخ الليبي خلال شهر رمضان بأكلات شعبية شهية لا تخلو منها موائد الإفطار والسحور، ومن أبرزها:

رمضان2025 في ليبيا.. روحانية وبهجة تزينها العادات والتقاليد

- الشوربة الليبية: وهي حساء تقليدي يُحضّر باللحم والطماطم والتوابل الخاصة، ويعد من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار.

- البوريك: وهو نوع من الفطائر المحشوة باللحم المفروم أو الجبن، ويُقلى في الزيت ليصبح مقرمشًا.

- المبطن: شرائح من البطاطس محشوة باللحم المفروم والتوابل، تُقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

- العصيدة: من الحلويات الرمضانية المشهورة، تُصنع من الدقيق وتُقدَّم مع العسل أو التمر والزبدة.

- السفنارية: وهي حلوى تقليدية تُصنع من الجزر المبشور والعسل واللوز.

رمضان2025 في ليبيا.. روحانية وبهجة تزينها العادات والتقاليد

كما لا تخلو مائدة الإفطار من التمر، الحليب، والعصائر الطبيعية مثل عصير القراص (التمر الهندي) وعصير البرتقال الطازج.

رابعًا: الطقوس الدينية والروحانية في رمضان

يُعرف شهر رمضان في ليبيا بجوّه الإيماني، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين لأداء صلاة التراويح وقيام الليل وتحرص العائلات على ختم القرآن الكريم، والاستماع إلى الدروس الدينية بعد الصلوات.

كما ينتشر في ليبيا تقليد إحياء ليلة القدر، حيث تُقام حلقات الذكر وتلاوة القرآن حتى دوت الخليج. وتزداد أعمال الخير والتكافل الاجتماعي، حيث تُنظَّم موائد الرحمن لإفطار الفقراء والمحتاجين، إضافة إلى توزيع الزكاة والصدقات.

من العادات الرمضانية المميزة في ليبيا أيضًا:

- التحضير لصلاة دوت الخليج مبكرًا، حيث يجتمع الرجال في المساجد لقراءة القرآن والتسبيح.

- طقوس السحور الجماعية، حيث تتجمع العائلات لتناول وجبة السحور قبل أذان دوت الخليج.

- التكبير والتهليل ليلة العيد، حيث يجتمع الناس في المساجد والشوارع مرددين التكبيرات احتفالًا بنهاية الشهر الكريم.