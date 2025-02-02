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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل الزيارة الأولى للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع

عاجل- الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الرياض في أول زيارة خارجية (التفاصيل الكاملة).

وصل الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، إلى العاصمة ⁧‫السعودية الرياض،‬⁩ فى أول زيارة رسمية له بعد توليه رئاسه سوريا منذ أيام قليلة بشكل رسمي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وذلك وفق قناة العربية والوكالة السورية الرسمية.

الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع

ومن المقرر أن يلتقى الشرع مع ولى العهد السعودي الملك محمد بن سلمان، حيث ستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين السعودية وسوريا في مختلف المجالات، بجانب مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أن اتخذ الشرع عدة قرارات بعد تعيينه رئيسا للمرحلة الانتقالية لسوريا، أبرزها حل مجلس الشعب والفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية والجيش، بجانب حل حزب البعث الذي حكم البلاد على مدار خمسة عقود.

كما أوقف العمل بالدستور السابق انتظارًا لإعلان دستوري مرتقب ليكون المرجع القانوني للبلاد في المرحلة الانتقالية.