نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندا ترد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس السبت، في خطاب وصف بأنه "شديد اللهجة"، أن كندا ستفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية، ردًا على تلك الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأمريكية

وقال ترودو في تصريحاته: "كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (نحو 106.5 مليار دولار أمريكي) من المنتجات الأمريكية".

وأضاف أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم تطبيق هذه الرسوم على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.

البيت الأبيض يعلن فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين

في نفس السياق، أعلن البيت الأبيض أمس السبت، أن الرئيس ترامب فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين.

وبحسب البيان، ستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، وذلك إلى أن تعمل كلا الدولتين مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

الرسوم الجمركية على الصين والاتهامات المتعلقة بالفنتانيل

وبخصوص الصين، ذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

كما يبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث (كندا، المكسيك، والصين) بأنها تساهم في أزمة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية قوية أدت إلى العديد من الوفيات في الولايات المتحدة.

التأثيرات المتبادلة على التجارة العالمية

تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة للتجارة العالمية، حيث تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين توترات متزايدة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة.