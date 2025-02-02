العالم اليوم - السيسي يؤكد أهمية استعادة الأمن في البحر الأحمر وباب المندب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 01:25 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، أهمية العمل المشترك لاستعادة الأمن في مضيق باب المندب، وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جيبوتي محمود علي يوسف، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والسفير أحمد على بري سفير جيبوتي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي أن اللقاء تناول الأوضاع في القرن الأفريقي، واستعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال.

واستعرض اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.

وأكد السيسي على استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.

وأضاف الشناوي، أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه نقل وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي تقدير رئيس بلاده، إسماعيل عمر جيله، وحرصه على دعم العلاقات مع مصر، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس المصري، الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر على تعزيزها.