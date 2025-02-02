العالم اليوم - فيديو.. الشرع يصل السعودية في أول زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 01:25 مساءً - وصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع،يوم الأحد، إلى السعودية في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه السلطة في دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد.

ووفق وسائل إعلام سعودية، سيلتقي الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين، للتباحث حول المستجدات على الساحة السورية، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، وآفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا.

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قد أفادت بأن الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني توجها، الأحد، في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، ونشرت صورة لهما من داخل الطيارة التي تقلهما.

وتعتبر هذه هي أول زيارة خارجية للشرع منذ توليه السلطة، وذلك في أعقاب هجوم خاطف شنته جماعات من المعارضة المسلحة أطاح بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

وجرى تنصيب الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي.