العالم اليوم - فيديو.. إيران تكشف عن صاروخ بالستي بمدى 1700 كيلومتر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 01:25 مساءً - كشفت إيران، يوم الأحد، عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وذلك خلال مراسم أقيمت في العاصم طهران، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وعرض التلفزيون الرسمي صورا لصاروخ "اعتماد" الذي "يبلغ مداه الأقصى 1700 كيلومتر"، وتم تقديمه على أنه "أحدث صاروخ بالستي" من صنع وزارة الدفاع الإيرانية.

وتبدي الدول الغربية قلقا إزاء تقدم برنامج الصواريخ البالستية لإيران التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط والتي تضع قدراتها التقنية إسرائيل في مرمى نيرانها.

وأكد بزشكيان في تصريحات تلفزيونية أن "تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء (...) يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية".

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، كثفت إيران عروض القوة، من خلال التدريبات العسكرية الواسعة النطاق، فضلا عن عرض معدات جديدة وقواعد عسكرية تحت الأرض، قالت إنها منيعة.

ويوم السبت، كشفت إيران عن صاروخ كروز أطلق عليه اسم "قدر-380"، يبلغ مداه ألف كيلومتر، ويتميز بقدرات مضادة للتشويش.