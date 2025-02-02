العالم اليوم - الشرع يصل السعودية بأول زيارة للخارج منذ تسلمه الرئاسة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 12:24 مساءً - وصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى السعودية في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه السلطة في دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد.

ومن المنتظر أن يلتقي أحمد الشرع، الذي وصل إلى الرياض برفقة وزير خارجيته أسعد حسن الشيباني، خلال زيارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وهذه هي أول زيارة خارجية للشرع منذ توليه السلطة، وذلك في أعقاب هجوم خاطف شنته جماعات من المعارضة المسلحة أطاح بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

وكان مراسلنا قال في وقت سابق، نقلا عن مصادر سعودية إن "رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يزور السعودية غدا الأحد (اليوم) ويلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".