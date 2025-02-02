العالم اليوم - وكالة: الرئيس السوري يزور السعودية اليوم في أول زيارة خارجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 10:21 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يتجه اليوم الأحد بصحبة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى السعودية.

وهذه هي أول زيارة خارجية للشرع منذ توليه السلطة، وذلك في أعقاب هجوم خاطف شنته جماعات من المعارضة المسلحة أطاح بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

وكان مراسلنا قال في وقت سابق، نقلا عن مصادر سعودية إن "رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يزور السعودية غدا الأحد (اليوم) ويلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي وولي عهده بعثا "برقية تهنئة للرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".