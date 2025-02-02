نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معبر رفح البري يستعد لاستقبال الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم الأحد، لاستقبال الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث تضم الدفعة الجديدة 50 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا بالإضافة إلى مرافقيهم.

إجراءات نقل الجرحى

وفقًا للمصادر، ستقوم سيارات إسعاف فلسطينية بنقل الجرحى من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، حيث سيكون هناك فريق طبي مصري مؤهل لاستقبالهم.

سيقوم الفريق الطبي بنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى سيارات الإسعاف المصرية، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

الدور المصري في استقبال الجرحى



فيما يتعلق بالدفعة الأولى التي وصلت مساء أمس، تضمنت 37 جريحًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال، وتم توزيعهم على مستشفيي الشيخ زويد المركزي والعريش العام لتلقي العلاج.

استقبال حافل للجرحى

وقد قام محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد مجاور، باستقبال الجرحى الفلسطينيين عند وصولهم إلى مستشفى العريش العام، حيث قام بتوزيع الورود والهدايا وأعلام مصر عليهم، في لفتة تعبيرية عن الدعم المصري للفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.