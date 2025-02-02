العالم اليوم - صفقة التبادل.. اكتملت الدفعة الرابعة بانتظار اكتمال المرحلة

انتم الان تتابعون خبر صفقة التبادل.. اكتملت الدفعة الرابعة بانتظار اكتمال المرحلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:26 صباحاً - انتهت أمس السبت عملية تبادل الأسرى بعد أن أفرجت حركة حماس عن 3 محتجزين إسرائيليين فيما أفرجت إسرائيل عن 182 فلسطينيا، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من عملية التبادل.

ووفقا للتقارير، فقد أطلقت إسرائيل سراح 32 أسيرا إلى الضفة الغربية، و150 أسيراً إلى قطاع غزة، بمن فيهم 111 تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

وبحسب التفاصيل المعروفة عن الأسرى المفرج عنهم، فإن 18 منهم من أصحاب المؤبدات و54 من ذوي الأحكام العالية، وتم الإبعاد لسبعة منهم.

بالمقابل، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد المحتجزين الذين لا يزالون لدى حماس يبلغ 79 محتجزا من النساء والرجال.

ومن المتوقع عودة 20 منهم في المرحلة الحالية من الصفقة، بينما سيبقى 24 في الأسر حتى بعد المرحلة الأولى ولم يتم إعلان وفاتهم.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك 35 محتجزا متوفون رسمياً.