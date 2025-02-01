نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسير زكريا الزبيدي الذي أطلق سراحه في إطار صفقة الأسرى.

ونشر كاتس على منصة "إكس": "تم إطلاق سراحك في اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف: "خطأ واحد وستلتقي بأصدقاء قدامى"، في إشارة من كاتس إلى امكانية اعادة اعتقال الزبيدي.

وختم قائلا: "لن نقبل دعم الإرهاب".

وكان قد اعتقل الجيش الإسرائيلي الزبيدي عام 2019.

ونجح الزبيدي بالهروب من زنزانته عبر نفق مع 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2021، في عملية وصفها مراقبون بـ "الأسطورية" قبل إعادة اعتقاله بأيام.

وفي 19 ينايرالجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب.

وزكريا الزبيدي المعروف بلقب " التنين" كان يقود كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية.