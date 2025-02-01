البيت الأبيض: ترامب أكد خلال اتصاله بالرئيس السيسي أهمية دور مصر في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 09:35 مساءً - أفاد ‏البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الذي لعبته مصر في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب حرصهما على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تكثيف إيصال المساعدة لسكان غزة استمرار تنفيذ المرحلة الأولي والثانية من وقف إطلاق النار بغزة وأهمية التوصل لسلام دائم في المنطقة وتدشين عملية سلام تفضي إلي حل دائم في المنطقة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لترامب لزيارة مصر والمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد كما وجه ترامب الدعوة للرئيس السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض وأكد الرئيسان خلال اتصال هاتفي على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتعزيز الاستثمارات الاتصال الهاتفي شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العالم يعول على ترامب التوصل لاتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي الصراع بالمنطقة واتفق الزعيمان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا المشتركة وتكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.